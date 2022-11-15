'Bebek dostu' sağlık merkezlerine plaket

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'bebek dostu' unvanını almaya hak kazanan 8 hastane ve 3 sağlık merkezine plaketleri düzenlenen törenle verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü Bebek Dostu Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu “Bebek Dostu” unvanını almaya hak kazanan 8 hastane ve 3 sağlık merkezine plaketleri İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından takdim edildi.

Asarcık Toplum Sağlığı Merkezinin Samsun'daki ilk "Bebek Dostu Toplum Sağlığı Merkezi" unvanını aldığı törende ayrıca “Bebek Dostu” saha çalışmalarında özveriyle görev yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Refia Gözdenur Savcı ve çalışmalarda etkin görev alan sağlık tesislerine de teşekkür belgeleri sunuldu.

Unvanları alan sağlık tesislerin 5 yılda bir ulusal değerlendirme ekibi tarafından yeniden değerlendirildiği “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” çerçevesinde, Samsun'da 2006 yılından beri ‘Bebek Dostu İl'; 2009 yılından beri de ‘Altın Bebek Dostu İl' unvanlarını taşıyor. Plaket ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan sağlık tesisleri ise şu şekilde:

Asarcık Toplum Sağlığı Merkezi, Atakum Sağlıklı Hayat Merkezi, Büyük Anadolu Meydan Hastaneleri, Canik Göçmen Sağlığı Merkezi, Çarşamba Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi, Özel Liv Hospital, Medicana Hastanesi, Medicana Hastanesi ve Vezirköprü Devlet Hastanesi.