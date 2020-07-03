Bebeklerde doğuştan makatın kapalı olmasında tedavi süreci

Dr. Mithat Günaydın, yenidoğan bebeklerde cerrahi gerektiren hastalıkların arasında olan anal atrezi yani doğuştan (anüsün) makatın kapalı olması konusuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Mithat Günaydın, "Anal atrezi doğuştan (anüsün) makatın kapalı olması anlamına gelir. Bebek anne karnındayken kloaka denilen bir boşluktan üriner sistem (idrar boşaltım), genital sistem (üreme) ve sindirim sisteminin son kısmı (kalın bağırsak) ayrışarak oluşumlarını tamamlarlar. Bu ayrışmada oluşan aksaklıkların önemli sonuçlarından biri de anal atrezidir” bilgilerini verdi.

Kız ve erkeklerde anal atrezi

Dr. Günaydın şöyle devam etti:

“Kız çocuklarda anal atrezi, anüsün olması gereken yer kapalıyken normal yerinde sonlanmayan kalın bağırsağın genital sistemde bir yerde sonlanması şeklinde görülür. Bu sonlanma fistül dediğimiz bir bağlantı şeklindedir. Kalın bağırsak bir fistülle dışarı açıldığından çocuk az da olsa kaka yapabilir. Bu nedenle, anal atrezi kızlarda bir miktar geç tanı alır. Nadiren fistülsüz olabilir. Erkek çocuklarda anüs kapalıdır ve kalın barsak sıklıkla üriner sistemde mesaneye (idrar torbası), üretraya (idrar yolu) fistül şeklinde bağlantılıdır. Çocuğun pipisinden bazen kaka gelebilir. Erkeklerde de fistülsüz anal atrezi görülebilir.”

Önemli bir cerrahi operasyon

Operasyonun önemine değinen Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Anal atrezinin tedavisi cerrahidir ve izlenecek yolu atrezinin seviyesi ve fistül olup olmaması belirler. Anüsün olması gereken yere yakın sonlandığı ve alçak tip dediğimiz durumda tek ve hemen yapılan Anoplasti ameliyatı yeterli bir işlemdir. Orta ve yüksek tip dediğimiz anal atrezide anüs erkeklerde mesaneye, üretraya, kızlarda vajinaya açılır. Bu hastalarda öncellikle bebeğin dışkılamasını sağlayacak kolostomi dediğimiz kalın bağırsağın dışarı alınması ameliyatı yapılır. Daha sonra çocuk 6-7 kg olunca kalın bağırsağı olması gereken yere taşıyıcı teknik bir ameliyat (sakroperineal pull through) yapılır” dedi.

Anal atrezi de tedavi süreci

Tedavi süreci hakkında bilgi aktaran Doç. Dr. Günaydın, “Anüs oluşturulurken kas stimülatörü ile kaka tutma mekanizmasının kasları tespit edilerek en uygun yere indirilmeli ve yerleştirilmelidir. Yaklaşık 1,5-2 ay sonra kolostomi kapatılma işlemi yapılır. Anal atrezili bebekler tamamen sağlıklı yaşam sürebilir, bazen kaka tutmayla ilgili sorunlar yaşayabilirler. Bunu belirleyen atrezinin seviyesi olduğu kadar ikinci seansta yapılan ameliyatın tekniğine uygun yapılmasıdır" diye konuştu.