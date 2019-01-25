Bedelli askerler yemin etti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Samsun General Şükrü Naili Gökberk Kışlası'nda temel eğitimlerini tamamlayan 9'uncu dönem bin bedelli asker için yemin töreni düzenlendi.

Bayrak ve silah üzerine yemin

İlkadım ilçesindeki Gökberk Kışlası'nda gerçekleştirilen yemin töreni, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti. Bando ve marşlar eşliğinde yapılan resmigeçit sonrasında askerler aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

Çakı gibi asker oldular

Törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı. Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün tarafından karşılanan Başkan Zihni Şahin, "Türk askeri olmak bir onurdur. Temel eğitimlerini tamamlayarak çakı gibi asker olan erlerimizin yemin töreninde aileleri gibi bizim de göğsümüz kabardı" dedi.

“Mehmetçik, en değerli varlığımız”

Türkler için 'askerliğin' önemine dikkati çeken Zihni Şahin, "Türkler için askeri, Mehmetçiği en değerli varlığımız. Askerlerimiz, vatanı için canını seve seve vermekte hiçbir zaman tereddüt etmediklerini tarih boyunca binlerce kez göstermiştir. Bu nedenle de askerimiz gurur kaynağımız. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen, şanlı al bayrağımız ve ülkemiz için canlarını feda eden, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ile bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve dualarla anıyoruz. Yüce Allah Mehmetçiklerimizin, polisimizin, tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Törene Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da katıldı.