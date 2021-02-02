Bedesten eski günlerini arıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki 2 asırlık Bedesten Çarşısı, eski günlerini arıyor.

Doğu Yaka'da bulunan Uzun Çarşı'nın uğrak mekanı olan Tarihi Bedesten Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaflar işlerinin durgunluğundan yakındı. 1826 yılında yapıldığı bilinen Tarihi Bedesten Çarşısı, Osmanlı Devleti'nin bir yapısı olarak hafızalara kazındı. Çarşı içerisinde bulunan esnaflar, giyim mağazalarının günden güne artmasıyla birlikte kendi işlerini de etkilediğini, vatandaşların hazır giyime yönelmesi nedeniyle kumaşın raflarda tozlandığını dile getirdiler.

Bedestan Çarşısı esnafları, kıyafet piyasasında tutunmak için kendilerinin de hazır giyime yöneldiklerini ifade ettiler.