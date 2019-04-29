Bekçiler uyuşturucuyla yakaladı

Samsun'da bekçiler 2 kişiyi kovalamaca sonucu uyuşturucu maddeyle yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı mahalle bekçilerinin yaptığı çalışmalar esnasında Soğuksu Mahallesi'nde bir binanın önünde bekleyen ve binanın bodrum katında bulunan iki şahıs görevlileri görünce kaçmaya başladı. Bekçiler, kovalamaca sonucu şahısları yakaladı. Şahısların kaçmış olduğu bodrum katı kontrol edildiğinde 16 paket satışa hazır vaziyette ve 2 parça halinde 10 gram, ayrıca 2 paket halinde 11,66 gram bonzai elde edildi.

Olay kapsamında yakalanan M.M.K. ile A.K.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik bürosunda sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.