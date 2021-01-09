Bekçinin motosikletini çalan şüpheli polisten kaçamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde polisten kaçan şüphelinin kullandığı motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı. Şüpheli kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesi 14. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakasız motosikletle seyir halinde olan Ş.K.(30), devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Polislerin peşine düştüğü zanlı, motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahsın bindiği motosiklette yapılan incelemede, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli gece bekçisi Serkan Nacak'a ait olduğu ve 24 Aralık 2020 tarihinde Fevzi Çakmak Mahallesi Çapa Sokak'ta park halindeyken çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.K. sağlık muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.