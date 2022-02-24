Bekir Develi Çarşambalı sevenleriyle buluşuyor

SAMSUN (İHA) – Yazar ve televizyon programcısı Bekir Develi, ‘Bizim Hikayemiz' konulu söyleşi ve imza günüyle Çarşambalı sevenleriyle buluşacak.

Çarşamba Belediyesi kültür sanat faaliyetlerine devam ediyor. Yazar, televizyon programcısı Bekir Develi, ‘Bizim Hikayemiz' konulu söyleşi ve imza günüyle 1 Mart Salı günü saat 19.30'da Cemil Şensoy Kültür Merkezinde, Çarşambalı sevenleriyle buluşacak.

Çarşamba Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında televizyon programcısı, yazar Bekir Develi, Çarşambalılar ile buluşacak. 1 Mart Salı günü, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da gerçekleşecek Bizim Hikayemiz konulu söyleşi ve imza gününe vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecekler.

Kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde kültür sanat anlamında faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Birbirinden değerli isimlerle, birbirinden değerli etkinliklerimizle hemşehrilerimizle buluşuyor. Bu tarz programlarımızı da arttırarak sürdürmek gayretindeyiz. Bu kapsamda da değerli yazar, televizyon programcısı Bekir Develi'yi, ‘Bizim Hikayemiz' konulu söyleşisiyle Çarşamba'mızda ağırlayacağız. Çok güzel bir program olacağına eminim. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.