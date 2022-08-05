Bektaş: "Lige 3 puanla başlamak istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, "12 Ağustos Cuma günü ligin açılış maçını oynayacağız. Deplasmanda Altay'ı yenip lige 3 puanla başlamak istiyoruz" dedi.

Kayseri ve Bolu kampından sonra çalışmalarına Samsun'da devam ettiklerini belirten Teknik Direktör Bayram Bektaş, “Kayseri ve Bolu'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Ardından Samsun'a gelerek burada da güzel çalışmalarımız oldu. Kamplar boyunca toplam 4 hazırlık maçı oynadık. Burada skorlardan çok takımdaki oyuncuların sahaya yansıttıklarını gördük. Uyguladığımız sistemi oyuncuların nasıl yaptıklarını, eksiklikler varsa nerelerde olduklarını gördük. Kamp çalışmalarımız Çorum FK maçı ile tamamlandı. Takımımız bugün izin kullanacak ve yarından itibaren de ligin açılış maçını oynayacağımız Altay maçı hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

“Camiayı, taraftarı, şehrimizi mutlu etmekle yükümlüyüm”

Taraftara da seslenen Bayram Bektaş, “Camiayı, taraftarı, şehrimizi mutlu etmekle yükümlüyüm bunun için buraya geldim. Bütün gayretimizle de çalışıyoruz. Altay maçından sonra kendi evimizde Eyüpspor ile oynayacağız. O maçta taraftarımızın tribündeki yerlerini alacağından eminim. Taraftarımız arkamızda itici güç olduktan sonra biz kendi evimizde güzel sonuçlar alırız. Taraftarımızın desteği bize büyük güç veriyor. Altay maçını inşallah biz kazanıp geldiğimizde taraftarlarımızın 19 Mayıs Stadyumunu dolduracaklarından hiç şüphem yok” diye konuştu.

"Lige 3 puanla başlamak istiyoruz"

Son oynadıkları Çorum FK maçını değerlendiren Bektaş, şunları söyledi:

“Çorum FK ile oynadığımız hazırlık maçında skordan çok oyuncuların sahadaki duruşunu ve istenileni yapıp yapamadıklarını gördük. Takımımızın oyunu kurması, pasları ve atak çalışmalarını gördük. Genel anlamda oyuncularımızın istediklerini yaptıklarını gördük ve bu da bizi sevindirdi. 12 Ağustos Cuma günü ligin açılış maçını oynayacağız. Deplasmanda Altay'ı yenip lige 3 puanla başlamak istiyoruz.”