Bel, bacak ve kalçaya vuran ağrılara dikkat

Bel, bacak ve kalçaya vuran ağrıların altında yatan nedenleri araştırılmasının, erken tanı ve tedavi süreci açısından çok önemli olduğunu ve insanların hayatları boyunca mutlaka bel, bacak yada kalça gibi bölgelerinde ağrılar çektiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri doktorlarından Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Naki Keleş, "Özellikle toplumda her beli ağrıyan hastalarımız hemen bunu bel fıtığı şeklinde yorumlanmakta ve öncelikli olarak alternatif yöntemlere başvurmaktadır. Alternatif yöntem dediğimiz; bazen haberlere de yansıyor bu durum, fırıncı, kaportacı gibi bazı insanların bel fıtığını tedavi ediyoruz diye bazı aletlerle kişilere uyguladıkları tıp dışı yöntemleri görüyoruz. Biz bunları asla tasvip etmiyoruz. Çünkü bel ve bacağa vuran ağrıları için öncelikle bir Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanın başvurup bu ağrı şikayetinin kaynağının araştırılması gerekmektedir. Omurga kayması mı, omurilik daralması mı, omurga tümörü mü yada bunun gibi değişik hastalıklardan mı kaynaklandığını bulmak gerekmektedir” dedi.

"Doktorunuza başvurmadan ilaç kullanmayın"

Hastaların hemen bulduğu ilacı kullanmaya yöneldiğini hatırlatan Opr. Dr. Keleş, “Hastalar bel ağrısını çok önemsemeden ağrı kesici, adale gevşeticilerle bunu geçiştirmeye çalışıyorlar, geçmediğinde de belini çektiriyorlar, masaj şeklinde ovma hareketleri yaptırıyorlar. Bu şekilde hastalığın altında yatan nedeni araştırılmadan bir nevi kendilerine zarar veriyorlar. O anda rahatladıklarını hissetseler de bu durum; özellikle çekme masaj yaparken, kas eklemi dediğimiz yapılara zarar verebilir veya hasarın daha da ilerlemesine sebep olabilir. Bel ağrısı olan hastalar özellikle kalçasına vuruyorsa bunu önemsemeli ve acil olarak bir uzman doktora görünmelidir. Geç kalındığında bu hastalık ilerliyor ve tanısı geciktiği zaman tedavisi zor bir hale geliyor" şeklinde konuştu.