Bel fıtığı ameliyatı

Dr. Naki Keleş, bel fıtığında ilaç tedavisinin yeterli olmadığı yerde cerrahi yöntemin kaçınılmaz bir nokta olduğunu söyledi.

Bel fıtığı genellikle ağrı ile ortaya çıkan ve zamanla ileri safhalara doğru ilerleyen bir hastalık. Toplumda en sık görülen rahatsızlıklardan olan bel fıtığı genç, yaşlı demeden hemen hemen her yaşta görülen bir sağlık sorunu.

Büyük Anadolu Hastanesinde ameliyat olan Murat Yılmaz isimli hasta, bel fıtığı hakkında yaşadıklarını anlattı. Yılmaz, "Bel fıtığı hastalığına yakalandığımda tüm yaşam kalitem düştü. Gerçekten yürüyemez sol ayağımı hissetmez hale geldim. Ağrıdan dolayı işlerimi yapamaz geceleri uyuyamaz hale geldim. Bu sebepten dolayı çare aramaya başladım. Büyük Anadolu Hastanelerinde Naki hocamızı buldum. Geldim kendisiyle görüştüm ve bana ameliyat olmamı söyledi. Acil ameliyata girmemi söyledi ve ameliyatımı oldum kontrole geldim şimdi hissettiklerim sanki çocuğa oyuncak verirsiniz sevinir ya aynı duyguları yaşıyorum. Ameliyat sonrası sol ayağımı hissediyorum artık. Ameliyat olalı 3 yıl oldu ve hiç bir sıkıntım yok" dedi.

Bel fıtığı belirtileri

Büyük Anadolu Hastanesi Samsun Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Naki Keleş, "Bel fıtığı, omurgalar arasındaki kıkırdağın aşırı zorlama nedeniyle yerinden kayarak omurilik kanalı içine doğru girmesi, bacaklara gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması sonucu oluşan bir hastalıktır. Hangi omurga kemikleri arasında oluşmuşsa bel fıtığı o bölgenin adıyla anılır. Bel ağrısı, bacak ve ayak ağrısı, bu ağrıların gece artması, bacak veya ayakta uyuşukluk, karıncalanma hissi, bacak veya ayakta güçsüzlük, tek veya her iki bacakta refleks kaybı, gülerken, öksürürken ve hapşırırken ağrının kötüleşmesi, yürüme ve oturmada zorlanma, fıtık ilerlemişse idrarı veya büyük tuvaleti tutmakta (nadiren) zorlanma, fıtık ilerlemişse dengesizlik, yürüyememe, hemen yorulma gibi belirtiler gösterir. Bu ve bunun gibi belirtileri yaşayanlar mutlaka bir uzman doktora görünmesi gerekiyor. İlaç tedavisinin yeterli olmadığı yerde cerrahi yöntem de kaçınılmaz bir noktadır" diye konuştu.