Bel kaymasında tanı ve tedavinin önemi

Dr. Eyüp Genç, "Bel kayması sonucunda omurilik ve sinirler sıkışır, bel ve bacakta ağrı, uyuşma, yanma hatta kuvvet kaybına neden olur; Ayrıca doğrulamama, yürürken sık sık durma ihtiyacı oluşturur" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Genç bel kaymasının nedenleri ve tedavisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doğuştan ve sonradan oluşan durumların bel kayması nedeni olduğu belirten Dr. Eyüp Genç, " Doğuştan gelen sorunlar, İlerleyen yaşa bağlı kas ve bağ dokularının zayıflaması, travma, kontrolsüz düşmeler (sporcularda sık görülür özellikle de jimnastikçiler, halterciler ve futbolcularda), Omurgaları arkadan birbirine bağlayan faset eklemlerin hasarı, kemik de kırılma gibi durumları bel kayması nedenleri olarak sıralayabiliriz. Bel kaymasında tanı tedavinin sağlıklı yapılabilmesi açısından çok önemlidir. Mutlaka doktora gidilmelidir. Kaymanın kemiklerdeki durumunu tam tespit etmek için hareketli bel filminden yararlanılır. MR çekilmesi önemli olup tedavide yol gösterici öneme sahiptir, kaymanın derecesini ve sinirlere baskının detayları buradan görülebilir" diye konuştu.

"Cerrahi tedavideki amaç hastayı günlük yaşamına geri kazandırmaktır"

Bel kaymasının ameliyatsız tedavi yöntemlerinin de olduğu söyleyen Eyüp Genç, " Bel kayması hareketle artmıyorsa ve sinir dokular üzerinde baskı oluşturmuyorsa ameliyatsız tedavi yöntemleri ile tedavi edilerek takip edilmektedir. Bel kayması hareketle artıyorsa ve fonksiyon kaybına neden oluyorsa tedavisi mutlaka cerrahidir. Cerrahi tedavideki amaç; sinir doku üzerindeki baskıyı kaldırmak, omurganın bozulan dengesini. Tekrar oluşturarak hastayı günlük yaşamına geri kazandırmaktır" şeklinde konuştu.