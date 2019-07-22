Belediye başkan yardımcısı için helikopter istendi

Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Sabah Hüryaşar bu sabah saat 08.30'da kendini iyi hissetmeyerek Bafra Devlet Hastanesinde muayene oldu. Hastaneden eve gelen Hüryaşar, Emirefendi Mahallesi'ndeki evinde tekrar fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği şüphesiyle Başkan Yardımcısı için Samsun'dan helikopter istendi. Hüryaşar, evden 112 acil servis ekiplerince alınarak Samsun'dan gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.