İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye başkan yardımcısı için helikopter istendi

Samsun Bafra ilçesinde kalp krizi geçiren belediye başkan yardımcısı için helikopter istendi.


Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Sabah Hüryaşar bu sabah saat 08.30'da kendini iyi hissetmeyerek Bafra Devlet Hastanesinde muayene oldu. Hastaneden eve gelen Hüryaşar, Emirefendi Mahallesi'ndeki evinde tekrar fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği şüphesiyle Başkan Yardımcısı için Samsun'dan helikopter istendi. Hüryaşar, evden 112 acil servis ekiplerince alınarak Samsun'dan gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.