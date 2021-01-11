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Belediye çağrıya kayıtsız kalmadı

Çarşamba Belediyesi, Güldere Mahallesi’nde engelli çocuk babası Mürsel Kaya’nın talebi üzerine bozuk yolun yapılması için adeta seferber oldu.

Çarşamba Belediyesi, Güldere Mahallesi'nde engelli çocuk babası Mürsel Kaya'nın talebi üzerine bozuk yolun yapılması için adeta seferber oldu.


Güldere Mahallesi'nde engelli çocuğu olan Mürsel Kaya, evinin yanında bulunan yolun yapımı için Çarşamba Belediyesi'ne talepte bulundu. Kaya'nın talebi sonrasında Çarşamba Belediyesi ekipleri harekete geçerek, çalışma başlattı. Yol yapım çalışmalarının başladığı mahallede kısa zaman içerisinde yolun düzenlenme çalışmalarının başladığı öğrenilirken, engelli çocuk babası Mürsel Kaya, Çarşamba Belediyesi'ne talebine kısa sürede dönüş yapılarak sorununun çözüme kavuşturulmasından dolayı memnuniyetini ifade etti.


Öte yandan, yağışlı havalar sonrasında çamur dolayısıyla dışarıya çıkamayan Mürsel Kaya'nın engelli çocuğunun yol yapım çalışmalarının başlamasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadığı gözlemlendi.

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