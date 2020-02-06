Belediye elektrik üretecek

Bafra Belediyesinin hayata geçirdiği doğa dostu projeler son zamanlarda dikkat çekiyor. 2019 yılı içerisinde Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'ni, “sıfır atık” temalı ilk festival olarak ülke gündemine sunan Bafra Belediyesi, şimdi de elektrik tüketimi tasarrufunda büyük katkı sağlayacak bir başka doğa dostu projeyi ilçeye kazandırmak için yoğun çaba gösteriyor. Bafra Belediyesi, güneş enerjisi projesinin hayata geçmesiyle belediyenin aylık elektrik giderinde hatırı sayılır tasarruf sağlamayı planlıyor.

“Proje, Dereler Mahallesi'nde 32 dönümlük bir arazi üzerine yapılacak”

Kendi elektriklerini kendilerinin üretecek olması ve ortaya çıkacak tasarrufun altını çizen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ankara'daki görüşmelerde güneş enerjisiyle ilgili temaslarımız oldu. Belediyelerin tükettikleri elektrikleri üretmek şartıyla 5 yıl ödemesiz 25 yıl taksitle İller Bankası destek kredisi veriyor. Bizim de aylık olarak yaklaşık 125-130 bin TL elektrik tüketimimiz var. Yılda yüzde 6 nüfus artışını dikkate alırsak, önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde yaklaşık 2 milyona yakın yıllık elektrik tüketimimiz söz konusu. Bu proje gerçekleştiği takdirde belediyemiz yılda 2 milyon tasarrufa geçecek. 5 yıldan sonra ise 25 yıl taksitle ödeyeceğiz. Bu durum Bafra Belediyesi için çok ciddi bir finansman kaynağı olacak. Bununla ilgili kurum görüşlerini aldık. Güneş enerjisi projemiz ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığından kamu yararı ile ilgili görüşü de aldık. Projemiz, Dereler Mahallesi'nde 32 dönümlük bir arazi üzerine yapılacak. Proje şu an Milli Emlaktan devir aşamasında ve devrini aldıktan sonra ihale süreci başlayacak. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın ile yapılan görüşmede ise kendisine Kızılırmak'taki ıslah ile ilgili oradaki alanın temizlenmesi gerektiğini kendisine aktardık ve olumlu dönüşler aldık. Neticelenmesini bekliyoruz” dedi.