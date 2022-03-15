Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi personeline, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne' isimli proje kapsamında uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Samsun Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile Atakum Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime zabıta memurları, güvenlik görevlileri ve çok sayıda personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden narko-rehber eğitmenler Tuncay Alkan ve Hazel Öztekin tarafından yapılan sunumda narkotik suçlarla ilgili mevzuat hakkında bilgiler verilerek hem uyuşturucu maddenin hem de kullanıcının nasıl tespit edileceği ve nasıl önlem alınacağı konularına değinildi.

Satıcıların ana hedefinin özellikle genç kitle olduğunu ifade eden eğitmen Tuncay Alkan, gelecek kuşakların ‘akli, fiziki, psikolojik ve sinir sistemi üzerinden esir alınmaya çalışılarak' sosyoekonomik çöküntü içerisine çekilmek istendiğini anlattı. Uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesi konusunda başta kamu görevlileri olarak herkese görev düştüğünü ifade eden Alkan, narkotik suçlarla ve uyuşturucu tacirleri ile mücadelede belediye görevlilerinin etkin katkısı için uyuşturucu maddelerle karşılaşması durumunda derhal emniyet yetkililerine bildirmeleri istendi.

“Gençlerimizi korumak zorundayız”

Uyuşturucu ile mücadelede İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde kullanımı toplumlar için büyük bir tehdit unsuru. Bu tehdit karşısında gençlerimizi ve toplumu çok yönlü çalışmalarla korumak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlere ve toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerle toplumu kötü alışkanlıklardan korumayı amaçlıyoruz. Belediyemiz halkın içinde ve halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen ve çözümler üreten bir kuruluş olduğundan bu mücadelede gayet önemli bir yere sahiptir. Mücadelenin etkin biçimde sürdürülmesi için personelimizi de sık sık yapılan eğitimlerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.