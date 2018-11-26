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Belediyede çalışan erkek personele, kadına yönelik şiddet eğitimi

Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen seminerde, Atakum Belediyesinde çalışan erkek personele, kadına yönelik şiddet eğitimi verildi.


Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, OMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Barut'un sunumuyla geçekleşen seminere katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu anlamda çalışmalarımızı, özellikle kadına yönelik şiddet konusunda sürdürüyoruz” dedi.


Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinin birbirinden önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Başkan Taşçı, “İlçemizde kadına yönelik şiddet başta olmak üzere farklı noktalarda, eğitim içerikli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de OMÜ'nün değerli akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Barut'un sunumuyla, personellerimizi şiddete karşı bilgilendirdik. Atakum Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan kadınları her alanda korumayı, hakları hakkında bilgilendirilmelerini, psikolojik ve hukuki destek almalarını, sorumluluğumuz olarak görüyor ve bu sorumluluktan hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültürel etkinlikler içerisinde yer almaları, istihdam içerikli projelere yönlendirilmeleri gibi hayatın her alanında kadınların ve tüm dezavantajlı grupların yanındayız” diye konuştu.


Seminere Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, belediyede çalışan erkek personeller ve birim müdürleri katıldı.

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