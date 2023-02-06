İhlas Haber Ajansı

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Belediyede deprem paniği

SAMSUN (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.

SAMSUN (İHA) – Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki son deprem, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Tekkeköy Belediyesinde o anlarda yaşananlar kameralara yansıdı. Deprem sonrası belediye binasında mesaiye ara verildi.


Kahramanmaraş'ta saat 13.25'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. 1 dakikadan fazla süren depremde Tekkeköy Belediye binasında sallanan pano ve levhalar kameralara kaydedildi.


Sallanmanın etkisiyle belediye personeli de endişe içinde binayı terk ederek dışarıya kaçtı. Deprem sonrası Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın talimatıyla belediye binasında mesaiye ara verildi.


O anları yaşayan personel çok korktuklarını ifade ederek, ülke genelinde yaşananları daha iyi anladıklarını belirtti.

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