Belediyeden 11 branşta kurs

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından düzenlenen kurslara geçen yıl 850 kişi katıldı. Piyano, keman, bağlama, ut, ney, tasavvuf korosu, Türk halk müziği korosu, Türk sanat müziği çocuk korosu, tiyatro, halk dansları, diksiyon ve güzel konuşma olmak üzere 11 branşta verilen kurslar 2021-2022 eğitim döneminde de açılacak.

Sosyal belediyeciliğe her yönüyle önem verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Belediyeciliğin en önemli ayağı sosyal belediyecilik. Biz bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma adına elimizi taşın altına koyuyoruz. Onlar yeteneklerini keşfedebilsin diye birçok branşta ücretsiz kurslar düzenliyoruz. Bu konudaki geri dönüşlerde bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.

7 yaş üzeri tüm öğrencilerin eğitim alabileceği kurslar için 2022-2023 dönemi kayıtları 15 Eylül itibarıyla alınmaya başlanacak.