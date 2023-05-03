Belediyeden 'vergi borcu' uyarısı

Son yılların en büyük borç yapılandırma kanununun Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Belediyemize vergi borcu olan vatandaşlarımız vadesi geçmiş borçlarına gecikme faizi ödemeyecek ve üstelik 48 aya kadar taksit imkânına sahip olacaklar" dedi.

Yeni yapılandırma kanununun büyük bir fırsat olduğunu, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisi gibi belediyeye olan borçların ödenmesine çok büyük bir kolaylık sağlandığını belirten Özdemir, “Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen borçların yeniden yapılandırılmasına imkân veren düzenlemelerdir. Buna göre, başvurulması halinde 31 Aralık 2022 tarihi ve öncesi dönemlere ait borçlar yeniden yapılandırılacaktır. İstenirse yapılandırılmış borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde belediyemize olan vadesi geçmiş borçların gecikme faizine ilişkin büyük bir kısmı söz konusu kanun gereğince kalkmış olacaktır. Böylece vatandaşlarımız iş ve işlemlerini vadesi geçmiş borç problemi olmadan yürütebilecek. Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa vergi cezaları silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları yerine ilgili dönemlerde geçerli olan Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borçlar peşin ödenebileceği gibi ilk taksiti 30 Haziran 2023 tarihinde başlamak üzere aylık dönemler itibariyle 12, 18, 36 ve 48 eşit taksitte de ödenebilir. Birikmiş borçların tasfiyesine yönelik büyük bir imkan sunan ve mükellef lehine pek çok uygulama getiren düzenlemeden son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023” diye konuştu.