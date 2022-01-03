Belediyenin demir dubalarının çalınmasına 2 gözaltı

Samsun'da belediyeye ait 3 adet demir dubanın çalınması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün gece şüphe üzerine bir otomobilde arama yapan polis aracın bagajında üzerinde İlkadım Belediyesi yazılı 3 adet demir duba ele geçirdi. Söz konusu demir dubanın çalınmış olabileceği ihtimali üzerine polis yaptığı araştırma sonucu olayla ilgili A.B. ve M.T.'yi gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan A.B. ve M.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.