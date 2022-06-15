'Benim Okulum/Okul Merkezli Gelişim Projesi' ile sıra dışı bir okul

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte, “Benim Okulum/Okul Merkezli Gelişim Projesi” kapsamında düzenlenen Çarşamba Gökçeçakmak İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, okul öğretmenlerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

İçerisinde bulunulan çağın eğitimde yeniliği ve farklı bakış açılarını zorunlu kıldığını ve bu anlamda hayata geçirilen Benim Okulum/Okul Merkezli Gelişim Projesi'yle okullarda fiziksel ortam, akademik başarı ve projeler ile sosyal, kültürel ve sportif alanlar başta olmak üzere; eğitimin bütün alanlarında niteliğin artırılarak öğrencilerin başarı seviyelerinin yükseltilmesi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, akıl ve zekâ oyunları ve kodlama alanlarında çalışmalar yapılmasını hedeflediklerini belirten Vali Dağlı, bu projeyi çocukların eğitim hayatına yeni boyutlar kazandıracak ve eğitimde fırsat eşitliğini tesis edecek olması bağlamında oldukça önemsediklerini söyledi.

Sınıflarında ağaç kütüklerinden oturakların, kavanozdan lambaların, ortasında motosikletin bulunduğu, öğrencilere piyano ve keman eğitiminin de verildiği sıra dışı okulun ortak alanları ve sınıflarının okul yöneticileri, öğretmenler ve mahalle sakinlerinin gönüllü destekleriyle özel olarak yapıldığını belirten Dağlı, sohbet ettiği öğrencilerimize yaklaşan yaz tatilini çeşitli işlerinde ailelerine yardımcı olmayı da ihmal etmeden kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle geçirmeleri ve her fırsatta bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.