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Benzin aldıktan 5 dakika sonra otomobili yandı

Samsun’da bir otomobil, sürücüsü benzin aldıktan bir süre sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da bir otomobil, sürücüsü benzin aldıktan bir süre sonra yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsünün annesi ise yanan otomobil başında gözyaşı döktü.


Yangın, İlkadım ilçesi Lise Caddesi Olgunlaşma Kavşağı'nda 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ATY 15 plakalı otomobilin sürücüsü Şahin K. bir petrol istasyonundan otomobiline benzin doldurdu. Benzin aldıktan yaklaşık 5 dakika sonra hareket halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü Şahin K. ve yanındaki şahıs otomobilden kendilerini son anda dışarı attı.



Otomobil kullanılamaz hale geldi


Olay yerine ihbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık söndürme işlemini tamamlamasının ardından otomobilin ön kısmı kullanılamaz hale geldi.



Sürücünün annesi yanan otomobil başında gözyaşı döktü


İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemini bitirmesinin ardından Şahin K.'nın annesi olay yerine geldi. Otomobilin başında bir süre gözyaşı döken anneyi ise polis ekipleri sakinleştirdi.


Yangının çıkış sebebi ise inceleme sonrası belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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