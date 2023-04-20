Berberlerde bayram mesaisi

21 Nisan Cuma günü tüm İslam alemi, Ramazan Bayramı'nı kutlayacak. Bayrama şık ve temiz bir görüntüyle girmek isteyen vatandaşlar, tıraş olmak için berberlerdeki randevularını ayarladılar. Samsun'da berberler bayram nedeniyle son 1 haftadır işlerinin oldukça yoğun olduğunu, arife günü ise yoğunluğun 2 kat artığını ifade ettiler.

“Önceki bayramlardan daha yoğun”

Bu bayramda geçen bayramlara göre daha fazla yoğunluk olduğunu belirten berber Ertuğrul Bostan, “Bayram dolayısıyla işlerimiz oldukça arttı. Arife günü randevusu günler öncesinden doldu. Bu bayram arifesi diğer bayram arifelerine göre daha fazla iş yaptık. Bunun nedeni de pandeminin etkisini kaybetmesi olabilir. Artık insanlar ziyaretleri sıklaştırdığı için saç-sakal bakımlarına daha çok dikkat ediyor. Bu durum da biz berberlerin işlerine olumlu yansıyor. Vatandaşlar tıraşlarını son güne bırakmasa hem bizim hem de kendileri için daha güzel olurdu” dedi.

Vatandaşlar ise tıraşlarını son güne bıraktıkları için üzüldüklerini, birkaç gün önceden tıraş olanların kendilerini şanslı saymaları gerektiğini söylediler.