Berberlerin 'elektrik, su, sigorta ve vergi' indirimi talebi

Korona virüsü birçok sektörü olumsuz anlamda etkilerken, berberleri de teğet geçmedi. Bu süreçte zorunlu olmadıkça berbere gitmeyen vatandaşlar evde tıraş olmayı tercih etti. Tıraş makinelerinin satışının da arttığı son günlerde berberler ayakta durabilmek için elektrik, su, sigorta ve vergi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirdiler.

“Berberler hijyene çok dikkat ediyor ve sürekli denetleniyor”

Berberlerin sürekli olarak denetlendiğini vurgulayan Zabit Pilan, “Korona virüsü birçok sektörü olumsuz etkiledi. Samsun'da berberler hijyene büyük önem gösteriyor. Sürekli de denetleniyor. Yabancı uyrukluların dükkanlarının bazılarında hijyen anlamında sıkıntılar vardı. Onlar da düzeltiliyor. Halkın da berberlerin çok hijyenli çalıştığını bilmesini istiyoruz. Vatandaşlar pandemiden çekiniyor. Eskiden daha güvenli gidebiliyorlardı. Şu anda berberlerin çok hijyenik olmadığını mı anlıyorlar, onun da etkisi olabilir. İnsanlar korkudan yakınlarına sarılamıyor ki berberlere nasıl gitsinler” dedi.

“Masrafların yarıya indirilmesi gerekiyor”

Pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan berberlerin ayakta durabilmesi için bir takım önlemlerin alınması gerektiğine de değinen Pilan, şunları söyledi:

“Berberlerde işler düştü ama giderlerde ve masraflar bir düşüş olmadı. Devletimizden elektrik ve suya bu süreçte en azından yüzde 50 indirim yapmasını diliyoruz. Vergilerin de yarı yarıya düşürülmesi lazım diye düşünüyoruz. Esnaf ve sanatkarlar devletine katkı sağlayan gruplar. Devletimizin elektrik, su, sigorta ve vergide indirim yapmasını umuyoruz. Samsun'da odaya kayıtlı 650 berber var. Devletimizin berber esnafına sahip çıkacağını umuyoruz.”