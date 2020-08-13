Besi çiftliğinin gece bekçisi banyoda ölü bulundu

Samsun'da bir fındık fabrikasına ait hayvan besi çiftliğinde gece bekçisi olarak çalışan bir kişi sabah banyoda ölü olarak bulundu.

Olay, Çarşamba ilçesinin Beylerce Mahallesi'nde bulunan bir fındık fabrikasının hayvan besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık fabrikasının hayvan besi işletmesinde gece bekçisi olarak çalıştığı öğrenilen Metin Yılmaz (54) sabah işe gelenler tarafından banyoda ölmüş halde bulundu. Metin Yılmaz'ı ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.