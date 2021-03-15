Beyin cerrahisinde “nöronavigasyon sistemi”

Dr. Adnan Altun, “Nöronavigasyon sistemi beyinde hedeflediğimiz bir bölgeye hata payını en aza indirecek şekilde ulaşmamızı sağlayan ve son yıllarda kullanıma giren yüksek teknolojili, ameliyatlara yardımcı bir sistemdir” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Beyin Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Adnan Altun, beyin tümörlerine dair bilgi verdi. Altun, “Beynin kendi hücrelerinin kontrolsüz büyümesinden (primer beyin tümörleri) kaynaklanan tümörler ve kanserli dokuların beyin dokusuna sıçraması (metastaz) sonucu oluşan tümörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Metastazlar sıklıkla akciğer, prostat ve diğer organ tümörlerinden kaynaklanır. Her iki durumda da kafatasında sınırlı alanda gelişen tümör beyin dokusuna bası yaparak kitle etkisi oluşturur ve kafa içi basıncı arttırır. Beyin tümörü olan bireylerde nörolojik ve epileptik sorunlar görülebilir. Beyin tümörleri çocuklarda yetişkinlere göre daha sık oraya çıkar. Çocuklarda görülen beyin tümörleri çocukluk çağı tümörleri arasında ikinci sırada yer alır” diye konuştu.

Beyin tümörlerinin iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Doç. Dr. Adnan Altun, “İyi huylu tümörler, yavaş üreme hızına sahiptirler. Ayrıca beyin dokusundan kolaylıkla ayrılabilirler ve tümü veya tümüne yakın kısmı çıkarılabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası sonuçları çok iyidir. Bazen iyi huylu tümörlerin hepsi çıkarılamadığı takdirde bölgesel ışın tedavisi uygulanabilir. Kötü huylu tümörlerse anormal veya hızla büyüyen beyin tömürleri olup hızla büyüdüğünden sağlıklı beyin hücrelerinin içerisine yayılırlar. Bu tümörlerin tedavi sonuçları tümörün yerleşimine, genişliğine, beraberindeki risk faktörlerine bağlı olarak değişmekle birlikte yaşam süresi uzatılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Beyin tümörlerinin en sık görülen belirtilerini ise Altun, “Baş ağrısı (özellikle geceleri olan baş ağrısı), bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme, bayılma (sara nöbetleri), denge ve yürüme bozuklukları, kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma, kollarda ve bacaklarda güçsüzlük, unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları” şeklinde sıraladı.

“Beyin tümörü tedavisi cerrahidir”

İster iyi huylu, ister kötü huylu olsun, tüm tümörlerin cerrahi tedavi edildiğini ifade eden Doç. Dr. Altun şu bilgileri verdi: “Ancak bazı durumlarda cerrahi uygulamak mümkün olmayabilir. Şayet tümör beynin çok hassas olan bazı hayati bölgelerine yerleşmişse bu bölgelere dokunmak hayati tehlike oluşturduğundan tümör yerinde bırakılabilir. Bu durumda sadece ışın tedavisi ve ilaç tedavisi (kemoterapi) uygulaması yapılabilir.”