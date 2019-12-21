Beyin kanamas? ge?irdi, ?l?m ve fel? riski ile hastaneye geldi, y?r?yerek evine gitti

Samsun'da beyin kanamas? ge?iren 47 ya??ndaki Emine Sar?koca, kapal? y?ntemle yap?lan endovask?ler anevrizma tedavisi ile sa?l???na kavu?tu.

Emine Sar?koca, 1 ay ?nce ?iddetli ba? a?r?s? ?ik?yetiyle gitti?i hastanede beyin kanamas? ge?irdi?ini ??renince VM Medical Park Samsun Hastanesine ba?vurdu. Yap?lan tetkiklerde Sar?koca'n?n beyin kanamas? ge?irdi?i ve beynindeki damarlardan birinde balon olu?tu?u ortaya ??kt?. Hastaya endovask?ler anevrizma tedavisi ile 5,5 saat s?ren kapal? ameliyat yap?ld?. Fel? riski ile kar?? kar??ya kalan Emine Sar?koca, tedaviden 1 hafta sonra sa?l?kla taburcu edildi.

?Samsun'da 100 hastaya bu y?ntemi uygulad?k?

Ameliyat? yapan Giri?imsel Radyoloji ve Anjiyo Uzman? Prof. Dr. Mert K?ro?lu, ??u ana kadar Samsun'da 100 kadar hastay? tecr?beli beyin cerrahi doktorlar?m?z ile bu y?ntemle tedavi ettik. Emine Sar?koca da bu hastalar?m?zdan biriydi. Anjiyo y?ntemiyle kas?ktan girerek, beyin damar baloncu?unu ?ok ince tellerle doldurduk. Bunun yan? s?ra o b?lgedeki di?er normal damarlar?n a??k kalmas?n? sa?lad?k. Beyin kanamas? ge?iren hastalarda g?n?m?zde yap?lan en modern, en komplike tedavilerden bir tanesi endovask?ler anevrizmad?r (beyin damar baloncu?unun anjiyo ile tedavisi). Beyin kanamas? ge?iren hastalara zaman kaybetmeden m?dahale edilmesi gerekir. Biz de bu hastam?z?, vakit kaybetmeden kapal? y?ntemle tedavi ederek sa?l???na kavu?turduk? dedi.

?Y?r?yerek hastaneden ayr?ld?m?

Yap?lan tedavinin ard?ndan hastaneden y?r?yerek ayr?ld???n? ifade eden Emine Sar?koca, ?16 Kas?m'da ba??mda ve ensemde ?ok ?iddetli bir a?r? hissettim. Bu zamana kadar hi? bu kadar a?r?mam??t?. Daha sonra bay?lm???m. Gitti?im hastanede yap?lan incelemeler sonucunda beyin kanamas? ge?irdi?im anla??ld?. Te?hisin ard?ndan Prof. Dr. Mert K?ro?lu'na tedavi olmak i?in VM Medical Park Samsun Hastanesine geldim. Yap?lan kapal? ameliyat?n ard?ndan 1 hafta sonra y?r?yerek hastaneden ayr?ld?m. Doktorlar?ma te?ekk?r ediyorum? diye konu?tu.

?Bize ameliyat ?ok riskli dediler?

E?inin ?ok ba?ar?l? bir ameliyatla sa?l???na kavu?tu?unu belirten Abdullah Sar?koca ise ?unlar? s?yledi:

?E?imi ilk g?t?rd???m?z hastanede ameliyat?n ?ok riskli oldu?unu s?ylediler. Ya beynindeki balon patlayacak ?lecek, ya da damar t?kanacak fel? kalacak dediler. Kapal? ameliyat?n daha iyi sonu? verebilece?ini s?ylediler. Bunun ?zerine Prof. Dr. Mert K?ro?lu ile g?r??t?k. Bize operasyonun her detay?n? anlatt?. Biz de kapal? ameliyata ikna olduk. 5.5 saatlik bir ameliyat sonucunda hastam?z kendine geldi. Herkese te?ekk?r ediyoruz.?