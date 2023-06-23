Beyin kanamasından ölen liseli Açelya'ya gözyaşı

Samsun'da evinde beyin kanaması geçiren 16 yaşındaki lise öğrencisi Açelya Ölmez, hayatını kaybetti.

Çarşamba Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Açelya Ölmez, evinde rahatsızlanması sonucu beyin kanaması teşhisi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Açelya Ölmez, sevenlerini ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Açelya Ölmez'in cenazesi, Çarşamba'nın Dalbahçe Mahallesi Aşağı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Göğceli Mezarlığına defnedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, "Çarşamba Anadolu Lisesi öğrencimiz Açelya Ölmez, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.