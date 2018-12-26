Bez poşetler pazarda satışa sunuldu

Proje kapsamında Halk Eğitim Merkezinde dikilen poşetlerden elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

1 Ocak 2019'dan itibarı ile plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek vermek amacıyla naylon poşetlerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek, insanların naylon poşet tüketimini azaltmalarına destek vermek amacıyla okulun rehber öğretmeni, TÜBİTAK 4006 proje danışmanı Öznur Biberoğlu öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında bez torbalar pazarda öğrenciler tarafından satışa sunuldu.

Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri halk pazarında vatandaşlara çeşitli bilgilendirmeler yaparak pazarcı esnafına ve vatandaşlara pazar torbası satışı yaptılar. Naylon poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkati çekmek için başlatılan proje kapsamında elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

TÜBİTAK 4006 proje danışmanı Rehber Öğretmeni Öznur Biberoğlu, ”Yılbaşından itibaren poşetli torbaların bez poşet olarak satışa çıkması doğaya ve çevreye olan zararı nedeni ile öğrencilerimiz ile proje yapmaya karar verdik. Naylon poşetlerin doğaya, topraktaki canlıya ekilebilir tarım alanlarına zarar vermesi bizi üzüyordu. Okulumuz bu konuda çok hassas davranıyor. Bez torba projesini başlattık. Halk Eğitim Müdürlüğü dikimini sağladı. Tanesi 5 liradan satışa sunduk” dedi.

Hamidiye İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebrar Ayaz, “Bu projede amacımız toprağı korumak, naylon poşetler toprağa çok zararlı olduğu için bu projeyi hayata geçirdik, vatandaşlarımıza bez torbaları satışa sunuyoruz ”diye konuştu.

Okul Müdürü Murat Karaca, “İlçede ilk olarak okulumuz böyle güzel olumlu bir projeye imza attılar, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimi destek veren bütün herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ise, “Hamidiye İmam Hatip Lisesi ilçede bez poşet projesi başlattı. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren marketlerde ve pazarlarda artık ücretli olarak verilecek olan poşet torbalar bütçelere de ekonomik olarak yük getirecek. Bez torbalar sayesinde hem doğayı hem bütçeleri koruma altına almaya destek vermeyi amaçlıyor, okulumuzu tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.