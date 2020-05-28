Bıçakla ağır yaralamaya tutuklama

Samsun'da tartıştığı kişiyi bıçakla sırtından ağır yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışmada E.D.'yi sırtından bıçaklayan M.T. (46), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.T. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.T., olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Ömrümde ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Olay sırasında E.D. üzerime gelince bıçağı rastgele salladım. Amacım korkutmaktı. Yaralamak istemedim" dedi.

Nöbetçi mahkemece tutuklanan M.T., Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.