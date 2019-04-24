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Bıçakla bir kişiyi ağır yaralayan şahıs yakalandı

Samsun’da küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçevievler Mahallesi 56'lar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan B.Y. (25) ensesinden ve sol kolduk altından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan B.Y., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bıçaklı saldırgan ise kaçtı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen N.C.'yi (42) yakalayarak gözaltına aldı. Bıçaklanma olayının küfürleşme sonucu yaşanan tartışma sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan N.C., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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