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Bıçakla bir kişiyi yaralayan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da bir kişinin bıçaklanarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişinin bıçaklanarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.B. yaralanarak hastanelik oldu. Polis olayla ilgili U.G. ve P.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı 18'den küçük olan P.P. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, P.P. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.


Polisteki sorgusu tamamlanan P.P. ve U.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren P.P. ve U.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Öte yandan, söz konusu olayla ilgili dün adliyeye sevk edilen bir kişinin de tutuklandığı öğrenildi.

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