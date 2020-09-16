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Bıçakla bir kişiyi yaralayan genç tutuklandı

Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Bora Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Ü. yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanan olayın şüphelisi M.Y.İ. adlı genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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