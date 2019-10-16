Bıçakla öldürmeye 16 yıl 10 ay hapis

Samsun'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şahıs yargılandığı mahkemece toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 2018 yılı Eylül ayında gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gün önceki kavganın devamı olarak bıçaklı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki Orhan Çelikbilek, sırtından, kalp bölgesinden, omzundan ve boynundan olmak üzere 7 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenlediği ileri sürülen Hasan Trabzon'u (31) yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan Trabzon hakkında "tasarlayarak adam öldürmek ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sona erdi. Hasan Trabzon, "ağır tahrik altında adam öldürmek" suçundan 15 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.