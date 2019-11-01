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Bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren aracı kurşunladılar

Samsun’da 2 kişi bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca da silahlı saldırı düzenlendi.

Samsun'da 2 kişi bıçakla yaraladıkları şahsı hastaneye götüren araca da silahlı saldırı düzenlendi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Y. yaralandı. Yaralı şahıs arkadaşları ile hastaneye götürülmesi çalışıldığı otomobil de bıçaklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. I.Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili O.P.(47) ve A.A.'yı (46) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi geniş güvenlik önlemleri altında bu akşam Samsun Adliyesine sevk edildi.

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