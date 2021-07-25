Bıçakla yaralama şüphelisi tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddia edilen kardeşlerden biri mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Sevgi Gölü sahil yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan U.Ö. yaralanarak hastanelik oldu. Bıçaklı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili İ.B.K. ve M.K. adlı kardeşleri gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen kardeşlerden İ.B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.