İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bıçakla yaralama şüphelisine gözaltı

Samsun’da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı kendisini C.B.'nin (28) bıçakladığını söyledi. C.B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan C.B. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.