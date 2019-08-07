İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bıçakla yaralamadan 2 çocuk gözaltında

Samsun’da bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.M.Ş. (17) yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri bıçaklama olayıyla ilgili O.F.Y. (14) ve E.S.'yi (15) gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 çocuk Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.