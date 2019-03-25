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Bıçakla yaralamaya tutuklama

Samsun’da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki genç mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki genç mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan B.U.Ç. (16), kol ve kasık bölgesinden olmak üzere 2 yerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.U.Ç. tedavi altına alındı. Bıçakla yaralama yaptığı iddia edilen A.S.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun Adliyesine sevk edilen A.S.Ç. çıkardığı mahkemece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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