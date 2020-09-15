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Bıçaklanarak öldürülen çocuk defnedildi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde iki gün önce gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen Hammami, Samsun Valisi Dr.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki gün önce gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen Hammami, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın da katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi.


16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen Hammami'nin cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumundan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Acılı ailesi tabutun üzerine kapanarak ağıtlar yaktı. Daha sonra tekbirler getirilerek cenaze evinin önünde omuzlarda taşındı. Cenaze daha sonra Yeni Mahalle Mezarlığına götürülerek gasilhane önünde cenaze namazı kılınıp gözyaşları içinde defnedildi.


Cenaze törenine Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve Vezirköprü İlçe Kaymakamı Kudret Kurnaz da katılarak aileye taziyelerini iletti.


Eymen'in cenazesinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi güvenlik önlemi aldı. Eymen'in ağabeyi İbrahim Hammami, “Devlete güveniyorum. Kardeşim Türk sporuna emek verdi, temsil etti. Yaklaşık 10 yıldır burada yaşıyoruz. Ben de Türk vatandaşı ile evliyim. Hepimiz kardeşiz” dedi.

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