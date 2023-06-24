Bıçaklar kurbana bileniyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bıçaklarını biletmeye başladı.

Kurban Bayramı, 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Bayramda en çok kullanılan el aletlerinden birisi de bıçak. Kurban kesecek ve etlerini parçalayacak vatandaşlar, bıçaklarını biletmeye başladılar. Bazı vatandaşlar yeni bıçak almayı tercih ederken bazıları ise mevcut bıçaklarını bileterek kurbana hazır hale getirdiler.

Çocukluktan beri demircilik işi yapan 72 yaşındaki İbrahim Germi, “Bıçaklarını biletmek isteyen vatandaşlar yavaş yavaş geliyorlar. İşlerimiz en çok arefe günü yoğun oluyor. Bu yıl bir bıçağı 15 TL'ye biliyoruz. Balta, satır gibi daha büyük kesici aletler ise ocağa girerse 50 TL'den başlıyor. Sıfır bıçaklar 100-500 TL arasında satıldığından insanlar genelde eski bıçaklarını biletiyorlar. Vatandaşlar kurbanı boğazlayacağı bıçağı sıfır alırken, diğer işlemlerde kullanacakları bıçakları ise biletiyorlar” dedi.

Bayramda en çok kullanılan diğer ürünler ise çengel 30 TL, masat 50 TL, bıçak 100-500 TL, satır 150 TL, makara 150 TL, el kantarı 50 TL, ip 40 TL, caraskal ise 1500 TL'den satılıyor.