Bıçaklı kavga şüphelisi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çilehane Mahallesi Alaçam Caddesi'nde M.Ç. ile F.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F.E., tartıştığı M.Ç'yi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.Ç. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan F.E. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerinin çalışması sonucunda Kıran Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.