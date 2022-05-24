Bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayanlar yakalandı

Samsun'da düğünde çıkan tartışmanın devamındaki kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi hastanelik olurken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde çıkan tartışmanın devamında düğün sonrası bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan D.K. (26) ve S.S. (34) yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, bıçaklama olayıyla ilgili K.O.D. (24) ve Ş.K. (22) yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.