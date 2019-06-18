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Bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Samsun’da gece yarısı bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'da gece yarısı bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklaklı saldırıya uğrayan F.A.(34) 4 yerinden yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan F.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen F.A., tanımadığı bir kişinin yanına gelip sigara istediğini ve sigarayı verdikten sonra kendisine aniden bıçakla saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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