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Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi, yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Blokları'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tartıştığı arkadaşı S.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.B.Ç. (18) bacağının iki yerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B.Ç., kendisini bıçaklayan arkadaşından şikayetçi olduğunu söyledi. Polis kaçan S.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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