İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklı saldırıya uğrayan K.İ.(45) belinin yan kısmından ve her iki elinden yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan K.İ. tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen C.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.