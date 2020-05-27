İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun’da bıçaklı ve silah kabzalı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı ve silah kabzalı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan M.K. sol kasığından bıçaklandı, kafasına da tabanca kabzasıyla vurularak yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K. tedavi altına alındı. Saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.