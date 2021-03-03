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Bıçaklı saldırıda yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan E.Ç.(31) 4 yerinden yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ü.K. ise kaçtı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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