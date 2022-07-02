İhlas Haber Ajansı

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Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki genç ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki A.C.K. sırtından ve bıçaklarından olmak üzere 4 yerinden yaralandı. Kanlar içinde kalan genç ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı.


A.C.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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