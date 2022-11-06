Bıçaklı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir genç ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Çatalarmut Mahallesi Çatalarmut Mezarlığı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam meydana gelen tartışmanın devamı olarak bugün konuşmak için kendisini çağıran kişilerin yanına giden M.S. (22) bıçaklı saldırıya uğradı. M.S. ağır yaralanırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen T.K. (22) olay yerinden kaçtı. M.S. olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.